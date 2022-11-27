شكرا لقرائتكم خبر الجماهير السعودية تعطر شوارع الدوحة بزهر الخزامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدت الجماهير السعودية زهور الخزامى لمشجعي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بهدف إبراز الصورة الإيجابية عن كرم وعطاء المملكة وشعبها وحفاوة الترحاب لأبنائها، في مبادرة من مجلس جمهور المنتخب السعودي.

وتعد زهور الخزامى رمزا لطبيعة المملكة وضيافتها والبيئة الصحراوية الفريدة، حيث تكسو الصحاري السعودية في فصل الربيع وتعكس برمزيتها الثقافية بيئة المملكة الصحراوية، وتعرف بشكلها الفريد وعطرها الفواح.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أوجد منطقة تفاعلية للمشجعين باسم «البيت السعودي»، وتتضمن 21 فعالية في 10 أجنحة، وتقدم عبر المنطقة فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية، منها الألعاب التفاعلية، ومتحف الصقور الخضر الذي يستعرض مسيرة المنتخب وأبرز لاعبيه منذ التأسيس، ومتجر للقمصان والأوشحة والأعلام، ومسرح تعرض شاشته العملاقة مباريات المونديال، مع عروض فلكلورية وفنون أدائية من شتى مناطق المملكة، كالعرضتين النجدية والجنوبية والسامري والمزمار وغيرها.