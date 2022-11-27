حارس بولندا: بهذه الخدعة تصديت لركلة الجزاء

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وخسرت السعودية المباراة التي جمعتها ببولندا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، بهدفين دون رد، في لقاء شهد إضاعة الدوسري ركلة جزاء التي تصدى لها تشيزني.وكشف تشيزني في تصريحات نقلتها الصحف البولندية سر تصديه لركلة جزاء الدوسري، حيث قال «إنه كان يعلم طريقة اللاعب السعودي في تسديد الركلات».
وأضاف «إن الأمر كله يتعلق بتحليل فكر اللاعب مسدد الركلة».
وتابع «أعلم أن اللاعب سالم الدوسري كان ينتظر تحركي، ومن ثم يسدد الكرة في الزاوية عكس الحركة».
وأتم تشيزني «لذلك خدعته بخطوتي نحو الزاوية اليسرى، ثم رميت نفسي ناحية الزاوية الأخرى، وتمكنت من صد الكرة».
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