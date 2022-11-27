5 نجوم يافعين يتلألؤون في أول مونديال بمسيرتهم الكروية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض عدد من النجوم اليافعين أول مونديال في مسيرتهم الكروية ولما يبلغوا الـ20 من العمر، وسيكون من بينهم لاعب منتخب تونس ومحترف برمنغهام سيتي الإنجليزي حنبعل المجبري.

الألماني جمال موسيالا (19 عاما)

انضم مدافع بايرن ميونخ جمال موسيالا المولود في 26 فبراير 2003، لأول مرة لتشكيلة المنتخب الألماني، خلال تصفيات كأس العالم 2022 وذلك في مارس2021، حيث شارك بديلا في الدقيقة 79 من المباراة التي فازت فيها ألمانيا على آيسلندا (3 ـ0).

وبعد ذلك بـ3 أشهر كان ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 (+1) قبل أن تتم دعوته منذ أسبوع لتعزيز صفوف المانشافت في مونديال قطر 2022.

وكان موسيالا الذي ولد في مدينة شتوتغارت لأب بريطاني ـ نيجيري وأم ألمانية، اختار الدفاع عن بلد المنشأ رغم أنه تلقى عرضا لتعزيز صفوف نيجيريا، كما مثل منتخب إنجلترا للشباب قبل أن يحسم اختياره لصالح ألمانيا في 24 فبراير 2021.

الألماني يوسوفا موكوكو (17 عاما)

كانت مباراة افتتاح مونديال قطر 2022 بين المنتخب المستضيف والإكوادور يوم 20 نوفمبر الجاري، وهو تاريخ يصادف عيد ميلاد أصغر لاعب في هذه النسخة من كأس العالم، يوسوفا موكوكو الذي سيحمل ألوان منتخب ألمانيا. وعندما يخوض مباراته الأولى في نهائيات قطر، سيكون مهاجم بوروسيا دورتموند ليس فقط أصغر لاعب في المونديال، وإنما أيضا أصغر لاعب في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في النهائيات. وكان أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في الدوري الألماني عن سن 16 عاما في موسم 2020-2021. وولد موكوكو، في 20 نوفمبر 2004، في ياوندي العاصمة الكاميرونية وهاجر مع عائلته إلى ألمانيا، ليبدأ مسيرته الكروية مع سانت باولي ثم بوروسيا دورتموند فريقه الحالي الذي ينشط معه منذ 2020، أما مع المانشافت فخاض موكوكو مباراتين.

الإسباني غافي (18 عاما)

سيكون متوسط ميدان برشلونة ومنتخب إسبانيا واحدا من بين اللاعبين الذين ستلقى عليهم أضواء المونديال بقوة.

ويعد غافي المولود في 5 أغسطس 2004 أحد أفضل الاكتشافات الكروية الواعدة في الكرة الإسبانية، وقد توج جهوده وعروضه اللافتة هذا العام، ليس فقط بالانضمام لتشكيلة إسبانيا المونديالية وإنما أيضا بإحراز جائزة أفضل لاعب واعد في العالم لعام 2022 والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وشارك غافي في 13 مباراة مع منتخب إسبانيا منذ بداياته الدولية في 2021.

الهولندي سيمونس تشافي (19 عاما)

كانت دعوة لاعب وسط آيندهوفن الهولندي من قبل المدرب لويس فان خال لتعزيز قائمة منتخب الطواحين بمثابة المفاجأة للكثيرين لكن النجم الواعد المولود في 21 أبريل 2003، استطاع أن يثبت نفسه كواحد من أبرز اللاعبين مع «بي إس في آيندهوفن» في الدوري الهولندي. يخوض اللاعب الواعد، الذي ينحدر من أصول دولة سورينام -بأميركا الجنوبية- أول مونديال في مسيرته بعمر 19 عاما، علما أنه بدأ مسيرته الكروية في برشلونة في عام 2010 بعمر 7 سنوات، ثم انتقل لباريس سان جيرمان ومنه في بداية العام الجاري إلى آيندهوفن.

أما مع منتخب هولندا فستكون بدايته الدولية في كأس العالم ذلك أنه تلقى دعوته الأولى يوم 11 نوفمبر الجاري.

حنبعل المجبري (19 عاما)

سيكون اللاعب المولود في 21 يناير 2003 واحدا من بين قلة من اللاعبين الذين سيخوضون كأس العالم في قطر وهم لم يبلغوا بعد الـ20 عاما. واستطاع المجبري المولود بفرنسا، والذي انتقل في أكتوبر الماضي إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي في دوري الشامبيونشيب، معارا من مانشستر يونايتد أن يضمن مكانا له في قائمة نسور قرطاج المونديالية. ولعب المجبري حتى الآن 19 مباراة بقميص منتخب تونس كما شارك في كأس العرب للمنتخبات 2021 في قطر وبلغ الدور النهائي، وكأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.