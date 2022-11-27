شكرا لقرائتكم خبر ميسي: حملة الأرجنتين في المونديال بدأت الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إن حملة فريقه في بطولة كأس العالم بدأت بالفعل الآن، وذلك بعدما قاده للفوز 2/ صفر على المنتخب المكسيكي، لتتجدد آمال الفريق في عبور دور المجموعات.

وعقب الخسارة المفاجئة 1 / 2 أمام المنتخب السعودي، في أولى مباريات المجموعة الثالثة، دخل لاعبو المنتخب الأرجنتيني مباراة السبت أمام المكسيك، وهم يعلمون أن الخسارة ستجعلهم غير قادرين على التأهل للدور التالي.

وعانى رجال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، في تسجيل الأهداف في الساعة الأولى من اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل، ثم سجل ميسي هدف التقدم من تسديدة قوية من على بعد 25 ياردة.

بعدها مرر ميسي تمريرة حاسمة مكنت إنزو فرنانديز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ87، ليتساوى المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السعودي بـ3 نقاط.

وأعرب ميسي عن سعادته بتمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة لطريق الانتصارات، بعد الخسارة أمام السعودية، ولكنه شدد على أن هناك كثيرا من العمل ينتظر فريقه، إذا وصل للأدوار الإقصائية.

وقال: «بطولة كأس عالم أخرى بدأت اليوم بالنسبة لنا».

وأضاف: «كانت هناك عوامل عدة وراء الخسارة من السعودية، مثل وجود لاعبين يخوضون بطولة كأس العالم للمرة الأولى، وجدول المباريات».