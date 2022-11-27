تشافي: رفضت تدريب البرازيل من أجل برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هيرنانديز، أنه تلقى عرضا للانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي قبل بطولة كأس العالم، ولكنه رفضه من أجل تدريب الفريق الإسباني.

وتولى تشافي، لاعب المنتخب الإسباني السابق، تدريب برشلونة خلفا لرونالد كومان العام الماضي، وساعد الفريق في إحياء حظوظه منذ وصوله. ورغم تراجع الفريق للعب في الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، يظل الفريق منافسا في الدوري الإسباني، إذ يتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم.

كانت فرصة هائلة

وأكد تشافي أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكالو، تواصل معه للحصول على منصب في الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، أثناء تدريبه فريق السد، ولكنه رفض هذا العرض من أجل تدريب برشلونة.

وقال تشافي لشبكة «إي.إس.بي.إن»: «كانت فرصة جاءت من رئيس الاتحاد البرازيلي». مضيفا: «جاؤوا إلى قطر، وتحدثوا معي. وسألوني إذا كان من الممكن أن أصبح جزءا من الجهاز الفني بقيادة تيتي».

وأكد: «لكنني أردت أن أصبح مديرا فنيا، وليس مساعدا.

كانت رغبتي أن أصبح مديرا فنيا».