كوستاريكا توقف مغامرة الكمبيوتر الياباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاجأ منتخب كوستاريكا نظيره الياباني، وتغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ويدين منتخب كوستاريكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيشير فولر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

وحصد منتخب كوستاريكا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد المنتخب الياباني عند ثلاث نقاط.

وكان المنتخب الياباني استهل مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب الألماني 2 / 1، فيما خسر المنتخب الكوستاريكي أولى مبارياته أمام إسبانيا صفر / 7.

ويلتقي المنتخب الياباني في الجولة الأخيرة مع نظيره الإسباني يوم الخميس المقبل، فيما يلعب المنتخب الكوستاريكي مع نظيره الألماني في ذات التوقيت.

محاولات هجومية

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الياباني سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منتخب كوستاريكا، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم وجود محاولات هجومية من جانب المنتخب الياباني والقليل من الهجمات المرتدة لمنتخب كوستاريكا في الدقائق الأولى من اللقاء، لكن كافة المحاولات لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

واعتمد المنتخب الياباني في هجماته على الاختراقات من الجانبين ولعب الكرات العرضية وتحديدا الجانب الأيمن ولكن كافة هذه المحاولات لم تشكل أي خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الكوستاريكي بسبب تألق الحارس كايلور نافاس، وخط الدفاع الذين تمكنوا من التعامل مع الكرات العرضية ببراعة.

هدف الفوز

ومع بداية الشوط الثاني، كاد المنتخب الياباني أن يفتتح التسجيل بعد مرور عدة ثوان فقط من بداية هذا الشوط عندما سدد هيديماسا موريتا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها نافاس ببراعة.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 81 والتي شهدت تسجيل منتخب كوستاريكا لهدف على عكس سير المباراة عندما وصلت الكرة إلى كيشير فولر على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة ساقطة بعدما لمح تقدم شويتشي جوندا حارس اليابان، متقدما من مرماه ، ليلمسها الحارس قبل أن تعانق الكرة الشباك.

وأنقذ كايلور نافاس منتخب كوستاريكا من تلقي هدف التعادل عندما توغل كاورو ميتوما بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية إلى دايتشي كامادا الذي قابلها بتسديدة قوية لكن نافاس تصدى لها لترتد داخل منطقة الست ياردات، حيث حدثت حالة من الارتباك قبل أن يمسك نافاس بالكرة.

واستمرت محاولات المنتخب الياباني الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكن كافة محاولاته باءت بالفشل ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز كوستاريكا 1 / صفر.