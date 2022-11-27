إيطاليا الغائب الأبرز عن كأس العالم 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتبر منتخب إيطاليا الملقب بـ(الأزوري) واحدا من أقوى منتخبات كرة القدم في العالم، والغائب الأبرز عن كأس العام في قطر، حيث فاز بأربعة ألقاب (1934، 1938، 1982، 2006)، أي أقل من البرازيل بفارق لقب واحد. كان الفريق حاضرا في 18 من أصل 22 بطولة، ووصل إلى ستة نهائيات، والمركز الثالث والمركز الرابع.

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