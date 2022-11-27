شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يواجهان سموحة وبيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر 16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

وفي الوقت ذاته، تقرر إقامة مباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام.

سجل للأهلي رامي ربيعة، محمد هاني، ديانج وياسر إبراهيم، وسجل للمقاولون أحمد علاء وجوزيف أوشايا وأمير عابد، فيما أهدر فاروقا نور الدين وعمر فايد.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف أحرزه كريم فؤاد فى الدقيقة 68، وتعادل جون أوكلى للمقاولون فى الدقيقة 76.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .