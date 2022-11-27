شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء سموحة يضعون خارطة عمل مع فرج عامر فى أول اجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع 5 أعضاء من مجلس إدارة نادى سموحة، وهم: عمر الغنيمي نائب الرئيس، دكتور ماهينور سامح عضو تحت السن، أحمد عجلان، أشرف مختار ورامي فتح الله على مذكرة موجهة إلى المدير التنفيذي للنادي السكندرى بإدراج عدة نقاط في اجتماع مجلس الإدارة الأول لفرج عامر معهم والمقرر له 30 نوفمبر الجاري.

تأتى ذلك المذكرة من أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة لمنع أى صدام مستقبلى داخل المجلس أو إصدار القرارات الفردية دون الرجوع إليهم بعد عودته لرئاسة النادى السكندرى وعلى رأسها إلغاء العضويات الشرفية بالنادى وتجديد الثقة في طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة.

وحدد أعضاء مجلس الإدارة النقاط بضرورة تحديد ميعاد ثابت لانعقاد مجلس الإدارة بجدول اعمال مسبق ومرسل لجميع الأعضاء بالمجلس مع تجهيز غرفة الاجتماع للتصوير كما اعلن رئيس المجلس من قبل.

وشددت أعضاء مجلس الإدارة في المذكرة على أنه غير مسموح بالإعلان عن أي قرارات تخص النادي عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل التصويت عليها ومناقشتها داخل المجلس، وبعد ذلك ينقل أعضاء المجلس القرارات على صفحتهم أن أرادوا ذلك، بما فيهم الرئيس والنائب.

وأدانوا قيام رئيس النادي المهندس فرج عامر، باتباع سياسته القديمة بإصدار قرارات علي صفحته الشخصية دون الرجوع للمجلس بما يؤثر علي هيبة النادي.

وطالبوا بإنشاء مجلس تنفيذي من الرئيس والنائب والعضو المالي، والتأكيد على لم الشمل الذي اعلنه الرئيس الفائز، وأبدوا قلقهم مما يقوم به منذ إعلان فوزه.