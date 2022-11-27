شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيريرا يقود تدريب الزمالك بعد العودة من البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قيادة التدريب الجماعى، اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد عودته من البرتغال لحضور جنازة نجل زوجته.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وطالب المدير الفني لاعبيه خلال الجلسة بغلق ملف الفوز على المصري ببطولة كأس مصر، والتركيز فقط على مباريات الدوري، مؤكدا أهمية المرحلة المقبلة بالموسم.

كما عقد جلسة أخرى مع جهازه المعاون، وشهدت الجلسة الحديث عن أبرز الملاحظات الفنية بشأن الفريق في الأيام الماضية، بجانب مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج مران اليوم.