اخبار الرياضه

شاهد ركلات ترجيح الأهلي والمقاولون فى ربع نهائي كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ركلات ترجيح الأهلي والمقاولون فى ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي للدور نصف النهائى من النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 3/4،  التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التىي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام.

 

سجل للأهلي، رامي ربيعة ، محمد هاني ، ديانج وياسر أبراهيم وسجل للمقاولون أحمد علاء وجوزيف أوشايا وأمير عابد فيما أهدر للمقاولون كل من فاروقا نور الدين وعمر فايد.

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا