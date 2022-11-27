شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ركلات ترجيح الأهلي والمقاولون فى ربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي للدور نصف النهائى من النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 3/4، التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التىي جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد السلام.

سجل للأهلي، رامي ربيعة ، محمد هاني ، ديانج وياسر أبراهيم وسجل للمقاولون أحمد علاء وجوزيف أوشايا وأمير عابد فيما أهدر للمقاولون كل من فاروقا نور الدين وعمر فايد.