شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمقاولون يحتكمان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الإضافي من مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً باستاد السلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من شوطين، ولم يشهد الوقت الإضافى أى جديد ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

تقدم للأهلي كريم فؤاد فى الدقيقة 68 وتعادل جون أوكلى للمقاولون فى الدقيقة 76.

بدأت المباراة بحماس من جانب الفريقين وضغط المقاولون مُبكراً مُستغلاً "انكماش" لاعبي الأهلي، وحاول الأحمر النهوض تدريجياً، وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف فى الدقيقة 14 بعدما أساء التعامل مع تمريرة جيدة من أفشة.

ضغط المقاولون مرة أخرى وأنقذ محمد الشناوي مرة خطيرة من ضربة ركنية أرتقى لها وابعدها عن مرماه، وواصل حسام حسن مسلسل اهدار الفرص بعدما فشل في إيداع كرة سهلة في المرمى بالدقيقة 29.

وحاول الأهلي تسجيل هدف وضغط لكن إنهاء الهجمة حرم الفريق من التسجيل، خاصة في ظل حالة عدم التركيز من حسام حسن كما شكّلت الهجمات المرتدة للمقاولون العرب خطورة على مرمى الشناوي وأن كان الأخير قد تعامل معها بشكل جيد.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وحسام حسن.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنزول المالي آليو ديانج بدلاً من عمرو السولية ، وواصل الأحمر أداءه الباهت في اللقاء ولعب بدون إصرار وفشل في زيارة شباك أبوالسعود ، فيما إعتمد المقاولون على الهجمة المرتدة ، وخرج أحمد الشيمي من المقاولون للإصابة وشارك محمد مجلي بدلاً منه.

زاد حماس وإصرار لاعبي الأهلي وزادت كرات حسام حسن من ناحية اليمين لكن "اللمسة النهائية" حالت دون التسجيل إلى أن لجأ كريم فؤاد للحلول الفردية والتسديد وسجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد فخري وسددها كريم فؤاد بشكل جيد لتُسكن شباك أبوالسعود في الدقيقة 68.

وشارك محمد شريف بدلاً من شادي حسين في الدقيقة 72، ونشط أداء المقاولون بشكل واضح ، إلى أن سجل جون أوكلي هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 76.

وفي الدقائق الأخيرة ، شارك رامي ربيعة بدلاً من حسام حسن كما شارك سافيو بدلاً من محمد مجدي أفشة ،وينتهي الوقت الاضافي بالتعادل 1/1 ليلجأ الفريقين إلى الوقت الأضافي.

الشوط الأضافي الأول

وفي الشوط الاضافي الأول ، شارك بيرسي تاو بدلاً من طاهر محمد طاهر ، كما شارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من محمد فخري، وغادر محمد أشرف ظهير الأهلي الملعب للاصابة وتلقى العلاج قبل أن يعود لإستكمال المشاركة ، وحاول الفريقين التسجيل لكن الخطورة كانت ضعيفة على مرمى الفريقين لينتهي الشوط الأضافي الأول بدون أهداف ويتواصل التعادل 1/1.

الشوط الأضافي الثاني

وفشل الفريقين في تسجيل أهداف ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.