شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الطلائع يحتفلون بعيد ميلاد أيمن المصرى مدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو طلائع الجيش وجهازهم الفني بعيد ميلاد العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالفريق، فى حضور محمد يوسف المدير الفني للفريق.

واستأنف فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، تدريباته اليوم باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الأهلى، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة عقب ختام معسكر القاهرة.

ورفض محمد يوسف إقامة مباريات ودية جديدة لفريقه عقب ختام معسكر القاهرة خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الأهلى، فى ظل اقتراب عودة مشاركة الفريق فى المنافسات المحلية ضمن خطة تصحيح مسار الفريق فى ظل القيادة الفنية الجديدة.

ودخل فريق طلائع الجيش المعسكر السبت الماضى وخاض ودية مع الداخلية عصر الأحد الماضى وخسرها بهدفين مقابل هدف، فيما واجه الاتحاد السكندرى مساء الجمعة وفاز عليه بهدفين دون رد ثم فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد عصر الأحد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا مساء الاثنين وأخيراً اختتم ودياته مساء الخميس بالتعادل السلبى مع الطيران.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال، الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز بنتيجة 3-1.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل.