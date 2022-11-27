شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يهنئ حارس المغرب بعد الفوز على بلجيكا فى المونديال: "مبروك أخويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، على تهنئة منير المحمدى حارس مرمى منتخب المغرب بالفوز على بلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم.

ونشر كهربا صوره جمعته بمنير المحمدي على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، وعلق عليها، "مبروك أخويا".



كهربا وحارس مرمى المغرب

وكان كهربا قد جمعته صداقة مع الحارس المغربي أثناء مشاركتهما مع فريق هاتاي سبور التركي في الموسم الماضى.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 0/2 في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.