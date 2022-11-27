شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية يقضى ببطلان انتخابات اتحاد الطائرة على مقعد الرئيس.. وقمر يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، قراراً من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بحل الاتحاد المصرى لكرة الطائرة، بناءً على عدم قانونية اللجنة التنسيقية المسئولة عن تصنيف أندية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.

وأعلن مركز التسوية والتحكيم الرياضي فتح باب الترشيح على منصب الرئيس بنفس المرشحين للانتخابات السابقة، وهم ياسر قمر وشريف الشمرلي.

من جهته رحب المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، بقرار مركز التسوية والتحكيم الخاص بإعادة الانتخابات على منصب رئاسة اتحاد الطائرة.

وقال ياسر قمر، "أنا حاليا موجود بالمغرب لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، بصحبة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، وأرحب بقرار التسوية والتحكيم، وهدفي دائما خدمة اللعبة ومساعدة الجمعية العمومية للاتحاد.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد أصدر فى 13 يونيو الماضي قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات، على أن يحق للاتحاد الاستئناف خلال مدة 40 يومًا.

ونجح ياسر قمر فى حصد منصب الرئيس بانتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة بفارق ستة أصوات عن شريف الشمرلي، ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي من ياسر قمر رئيس الإدارة بينما هناء حمزة في منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف أمينا للصندوق، بينما يتكون الأعضاء من تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ومحمود الفقي ويوسف حسن وشوكت صابر ووائل قنديل.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة الطائرة أرسل خطابًا رسميًا لجميع الأندية لإخطارهم وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للاتحاد وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (18 بتاريخ 2022/10/5 والممتدة حتى 15/10/2022، فقد تقرر عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد عن الموسم الرياضي 2021/2022 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الجمعة الموافق 2022/12/9، بالقاعة الرئيسية رقم 1 باللجنة الأوليمبية المصرية.

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 10 أكتوبر الماضي تسلم اتحاد الكرة الطائرة، التصنيف الخاص باعتماد الهيئات التي لها حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد، وعددها (47) هيئة.