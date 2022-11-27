شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم البنك الأهلى بـ"10 لاعبين" ويضرب موعدا مع الزمالك بنصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل للدور نصف النهائى، ومواجهة الزمالك الذى تأهل على حساب المصرى البورسعيدى.

وسجل رمضان صبحى هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 31 تلقى مصطفى فتحى البطاقة الحمراء، حيث أشهر الحكم فى البداية البطاقة الصفراء للاعب، قبل أن يتدخل حكم الفار ويقرر طرده، وفى الدقيقة 36 تلقى دودو الجباس البطاقة الصفراء للاعتراض خلال تواجده على مقاعد البدلاء.

وفى الشوط الثانى اعتمد بيراميدز على الدفاع عن مرماه، وسط ضغط مكثف من لاعبى البنك الأهلي، ودفع خالد جلال بكل القوة الضاربة الهجومية، وحصل أحمد الشناوى حارس بيراميدز على بطاقة صفراء لإدعاء الإصابة وإضاعة الوقت، فيما تلقى حمدى علاء لاعب البنك البطاقة الصفراء فى نهاية المباراة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود صابر - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي كلاً من.. حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- عاصم صلاح - أحمد توفيق - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال - كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. أحمد صبحي - أسامة ابراهيم- محمود سيد- رزاق سيسيه- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل.