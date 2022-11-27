شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يسجل هدف تقدم الأهلي فى مرمى المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كريم فؤاد لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 67 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد السلام ضمن منافسات دور الثمانية من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب اليوم، الأحد، باستاد السلام فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

فيما أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل الفريق لمباراة الأهلي اليوم، الأحد، باستاد السلام فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا، فيما خرج من القائمة كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومصطفى شوبير.

ويتكون تشكيل المقاولون من، محمود ابوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد فخرى وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وشادي حسين وحسام حسن فى الهجوم.

وافتتح الأهلى مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد فترة توقف طويلة بسبب قمة المناخ بجانب مباراة المنتخب الوطنى مع بلجيكا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.