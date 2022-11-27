شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. التعادل السلبى يفرض نفسه على مباراة الأهلي والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقامة حالياً باستاد السلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر، ومازالت النتيجة تُشير إلى بالتعادل السلبي.

بدأت المباراة بحماس من جانب الفريقين وضغط المقاولون مُبكراً مُستغلاً "انكماش" لاعبي الأهلي، وحاول الأحمر النهوض تدريجياً، وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف فى الدقيقة 14 بعدما أساء التعامل مع تمريرة جيدة من أفشة.

ضغط المقاولون مرة أخرى وأنقذ محمد الشناوي مرة خطيرة من ضربة ركنية أرتقى لها وابعدها عن مرماه، وواصل حسام حسن مسلسل اهدار الفرص بعدما فشل في إيداع كرة سهلة في المرمى بالدقيقة 29.

وحاول الأهلي تسجيل هدف وضغط لكن إنهاء الهجمة حرم الفريق من التسجيل، خاصة في ظل حالة عدم التركيز من حسام حسن كما شكّلت الهجمات المرتدة للمقاولون العرب خطورة على مرمى الشناوي وأن كان الأخير قد تعامل معها بشكل جيد.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وحسام حسن.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا، فيما خرج من القائمة كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومصطفى شوبير.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنزول المالي آليو ديانج بدلاً من عمرو السولية ، وواصل الأحمر أداءه الباهت في اللقاء ولعب بدون إصرار وفشل في زيارة شباك أبوالسعود ، فيما إعتمد المقاولون على الهجمة المرتدة ، وخرج أحمد الشيمي من المقاولون للإصابة وشارك محمد مجلي بدلاً منه.