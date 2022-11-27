شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. السودانى حمديتو أول أجنبى يحصل على لقب هداف الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السودانى حمديتو أحمد لاعب الترسانة الأسبق أول أجنبى يحصل على لقب هداف الدورى المصرى، وكان ذلك موسم 1949 – 1950 .

وحصل حمديتو على لقب هداف الدورى بعدما أحرز 10 أهداف مع الشواكيش، وعاد بعدها عدد من النجوم الأفريقية والعربية فى الحصول على اللقب الغالى.

كان لاعبا الترسانة حسن الشاذلى ومصطفى رياض احتفظا بلقب هداف الدوري لـ5 مواسم متتالية، وهي الفترة الأطول لفريق واحد حتى الآن، وذلك من موسم 1961 - 62 حتى 65 – 66 ، أحرز خلالها حسن الشاذلي 29 هدفًا فى موسم 62 – 63 وهو أكبر عدد من الأهداف أحرزه لاعب فى موسم وأحد من الدوري، ثم عاد فى موسم 74 – 75 وحطم رقمه بإحرازه لـ34 هدف، وهو الأعلى حتى الآن وبعد ذلك بموسمين، وتحديدًا في موسم 76 – 77 .