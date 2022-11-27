شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة للتسديد فى تدريبات الزمالك استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بكأس مصر، فقرة فنية خاصة على هامش مران الأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة التركيز على التصويب على المرمى من مسافات مختلفة داخل منطقة الجزاء، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين فى تنفيذ هذه الفقرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.