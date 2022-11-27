مونديال قطر 2022.. - منتخب المغرب يقهر بلجيكا بثنائية نظيفة ويقترب من التأهل إلى الدور الثاني

المنامة - ياسر ابراهيم - حقّق المنتخب المغربي فوزًا مستحقًا في طريقه إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022، وذلك على حساب نظيره البلجيكي بهدفين دون رد.



وقد أقيمت المباراة على ملعب الثمامة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.



سبب غياب ياسين بونو

وتفاجأت الجماهير المغربية خاصة، والعربية عامة، بغياب حارس مرمى المغرب ياسين بونو، رغم أنه أجرى عمليات الإحماء مع زملائه، وكان موجودًا أثناء عزف النشيد الوطني.



وحسب مصادر مغربية، فإن ياسين بونو أُصيب بدوار قبل انطلاق المباراة، وأكّد لمدربه عدم استطاعته اللعب، ليتم استبداله على الفور بزميله حارس مرمى فريق الوحدة السعودي منير المحمدي.



ونجح المحمدي في اختباره الأول، ومنع ميشي باتشواي -مهاجم بلجيكا- من الوصول إلى شباكه بعد 4 دقائق من البداية.



فوز المغرب على بلجيكا

وجرّب نجم تشلسي المغربي حكيم زياش حظّه، وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، علتْ إطار المرمى البلجيكي بقليل.



وعاد زياش ونفّذ ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، خدعت حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا، لتستقر في الشباك، لكن الحكم المكسيكي سيزار أرتورو، ألغى الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) بداعي التسلل، عقب تداخل رومان سايس في اللعبة.



وواصل المحمدي تألقه بعد الاستراحة، وتمكّن من إبعاد تسديدة قوية وخطيرة من إيدين هازارد بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليحولها إلى ركنية.



وروّض سفيان بوفال تمريرة طويلة على الجهة اليسرى ثم اقتحم منطقة الجزاء، ليرسل تسديدة ذكية مرت بجوار القائم.



ونجح منتخب المغرب في افتتاح التسجيل، بعدما تقدّم عبد الحميد صابري لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، أرسلها مباشرة إلى المرمى، ليخدع الحارس كورتوا، الذي أخفق في التعامل معها، لتستقر في الشباك عند الدقيقة 73.



وأطلق "أسود الأطلس" رصاصة الرحمة على رفاق كورتوا من هجوم مرتد سريع، وصلت فيه الكرة إلى زكريا بوخلال، الذي وضع الكرة في الشباك بسقف المرمى، محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 94.



وردّ المنتخب المغربي اعتباره من الخسارة أمام بلجيكا تحديدًا، في مونديال الولايات المتحدة الأميركية 1994.



وهذا الانتصار الثاني للمنتخبات العربية في مونديال قطر، بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-1، على ملعب لوسيل يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



واعتلى منتخب المغرب صدارة المجموعة الخامسة بوصوله للنقطة الرابعة، بينما تراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط..



ويُعدّ هذا الترتيب مؤقتًا قبل إجراء المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع بين منتخبي كرواتيا وكندا، في وقت لاحق على ملعب خليفة الدولي.



(الجزيرة نت)

