اليمن يحقق ذهبية وفضيتين وخمس برونزيات في بطولة غرب آسيا للكاراتيه

حققت اليمن، أول ميدالية ذهبية للكاراتيه في تاريخها، كما حققت فضيتين وخمس برونزيات، وذلك في بطولة غرب آسيا للكاراتيه، المقامة بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٧ من شهر نوفمبر الجاري.



وخطف أبطال اليمن في اليوم الأول من المنافسة، ست ميداليات ملونة عبر اللاعب قيس محمود محمد والذي حقق ذهبية وزن فوق ٥٥ كجم للناشئين تحت ١٤ سنة، فيما حققت اللاعبة ريناد معاذ عبدالمغني الميدالية الفضية قتال وزن تحت ٥٩ كجم شباب، وحقق اللاعب محمد معاذ عبدالمغني برونزية قتال وزن تحت ٥٢ كجم فئة الناشئين، كما حققت اللاعبة جوان عمرو سالم برونزية الكاتا الفردي ناشئات، وحققت اللاعبة رزان معاذ عبدالمغني برونزية الناشئات تحت ١٤ سنة، وحقق اللاعب عادل عمرو برونزية الكاتا ناشئين تحت ١٤ سنة.



وفي منافسات اليوم الأخير، حقق اللاعب مبارك النهدي فضية وزن تحت ٥٥ كجم قتال فردي لفئة تحت ٢١ سنة، فيما اختتم اللاعب صالح الرداعي مشاركته بتحقيق برونزية وزن تحت ٨٤ كجم رجال.



سبأ نت

