الامارات | طبيب المنتخب المغربي يكشف تفاصيل أغرب موقف في كأس العالم (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المغرب وبلجيكا موقف غريب جداً قبل بداية المباراة وغير مفهوم في بداية الأمر من المنتخب المغربي بعدما تم استبدال حارس المرمى بين النشيد الوطني والصورة الجماعية للمنتخب المغربي وهو ما أثار الجدل خاصة وأن الحارس قام بعمليات الإحماء كاملة مع الفريق قبل انطلاق المباراة بلحظات قليلة.

وأقلق الموقف الذي حدث الجمهور المغربي خوفاً من عدم جاهزية الحارس البديل ولكنه كان على قدر المسؤولية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الحارس الأساسي ياسين بونوـ بعمليات الإحماء مع المنتخب المغربي ووقف أثناء عزف السلام الوطني ولكن تفاجأ الجمهور بمغادرة الحارس واستبداله بالحارس منير محمدي.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق فوزاً غالياً على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليتصدر المغرب مجموعته قبل خوض الجولة الثالثة والتي ستكون أمام كندا لتأكيد الصعود إلى الدور الثاني.

وخمن الجمهور والمتابعين أن سبب ما حدث هو إصابة الحارس بإصابة عضلية، ولكن طبيب المنتخب المغربي كشف حقيقة الواقعة بعد المباراة في تصريح تلفزيوني حيث أكد أن الحارس ياسين بونو، شعر بالدوار فقط قبل المباراة مؤكدا أن اللاعب غير مصاب.