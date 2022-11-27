المغرب يحقق فوزًا تاريخيًا على بلجيكا في كأس العالم ويقترب من التأهل للدور المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب المغربي فوزاً تاريخياً على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، تقدم منتخب المغرب عن طريق لاعبه عبد الحميد صابري بعد دقائق من دخوله كبديل، حيث سدد الكرة بطريقة رائعة من مخالفة على يمين تيبو كورتوا، تمكن من خلالها المغربي مخادعة الحارس البلجيكي ووضع الكرة في الزاوية الصعبة.

وأضاف البديل الآخر زكريا بوخلال الهدف الثاني للمغرب من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، يعتلى منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مؤقتًا، بعد أن كان تعادل مع منتخب كرواتيا في الجولة الافتتاحية.

وتراجع منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط من فوز على كندا في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا كرواتيا وكندا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ستاد "خليفة الدولي" ضمن نفس الجولة من المجموعة السادسة.

وبدأ المغرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، حكيم زياش، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، سفيان بوفال.

خط الهجوم: يوسف النصيري.

فيما دخل منتخب بلجيكا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد، يان فيرتونخين، توماس مونييه.

خط الوسط: أكسيل فيتسيل، كيفين دي بروين، ثورجان هازارد، أمادو أونانا، تیموثي كاستاني.

خط الهجوم: إيدين هازارد، ميتشي باتشواي.