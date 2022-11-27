شادي حسين وحسام حسن في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام المقاولون في كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم الأحد باستاد السلام فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وسيبدأ الأهلي مباراة المقاولون بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد فخرى وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وشادي حسين وحسام حسن فى الهجوم.

ومكان الأهلي قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ومن المقرر ان يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.