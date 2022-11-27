شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم بيراميدز بهدف وطرد مصطفى فتحى أمام البنك الأهلي فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والبنك الأهلى بتقدم الفريق الأزرق بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وسجل رمضان صبحى هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، وفى الدقيقة 31 تلقى مصطفى فتحى البطاقة الحمراء، حيث أشهر الحكم فى البداية البطاقة الصفراء للاعب، قبل أن يتدخل حكم الفار ويقرر طرده، وفى الدقيقة 36 تلقى دودو الجباس البطاقة الصفراء للاعتراض خلال تواجده على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود صابر - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي كلاً من.. حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- عاصم صلاح - أحمد توفيق - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال - كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. أحمد صبحي - أسامة ابراهيم- محمود سيد- رزاق سيسيه- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل.