شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بطبيب الناشئين بعد مرافقة محمد أسامة للونش فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين فى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتقرر الاستعانة بالدكتور وليد عبد الرحمن للتواجد خلال الفترة الحالية مع الفريق، عقب سفر الدكتور محمد أسامة إلى الإمارات رفقة محمود حمدي الونش لبدء مرحلة التأهيل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.