شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم متبادل من الأهلي والمقاولون والتعادل سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً باستاد السلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء.

بدأت المباراة بحماس من جانب الفريقين وضغط المقاولون مُبكراً مُستغلاً "انكماش" لاعبي الأهلي، وحاول الأحمر النهوض تدريجياً وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 14 بعدما أساء التعامل مع تمريرة جيدة من أفشة.

ضغط المقاولون مرة أخرى وأنقذ محمد الشناوي مرة خطيرة من ضربة ركنية أرتقى لها وابعدها عن مرماه، وواصل حسام حسن مسلسل اهدار الفرص بعدما فشل في إيداع كرة سهلة في المرمى بالدقيقة 29.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وحسام حسن.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا، فيما خرج من القائمة كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومصطفى شوبير.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.