شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يسجل هدف تقدم بيراميدز على البنك الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رمضان صبحى لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك البنك الأهلي، بالدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود صابر - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

فيما ضم تشكيل البنك الأهلي كلاً من.. حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- عاصم صلاح - أحمد توفيق - إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال - كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. أحمد صبحي - أسامة ابراهيم- محمود سيد- رزاق سيسيه- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل.