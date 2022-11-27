شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين فيريرا وجهازه المعاون فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة الحديث عن أبرز الملاحظات الفنية بشأن الفريق في الأيام الماضية، بجانب مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج مران اليوم.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري البورسعيدي بكأس مصر تدريبات تأهيلية على هامش مران الأبيض اليوم، وخضع لاعبو الفريق الأساسيين لمجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفاء، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين عقب المشاركة في المباراة الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.