اخبار الرياضه

جلسة مطولة بين فيريرا وجهازه المعاون فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين فيريرا وجهازه المعاون فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

 

وشهدت الجلسة الحديث عن أبرز الملاحظات الفنية بشأن الفريق في الأيام الماضية، بجانب مناقشة بعض الأمور الخاصة ببرنامج مران اليوم.

 

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري البورسعيدي بكأس مصر تدريبات تأهيلية على هامش مران الأبيض اليوم، وخضع لاعبو الفريق الأساسيين لمجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفاء، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين عقب المشاركة في المباراة الأخيرة.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الممتاز.

 

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا