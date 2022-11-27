شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف يهدد مرمى المقاولون من ركلة ثابتة وتصدى رائع من أبو السعود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد محمد أشرف لاعب الأهلي مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على استاد السلام ضنت منافسات دور الثمانية من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر، قبل أن ينقذها محمود أبو السعودي ويحولها إلى ركنية.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وحسام حسن.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.