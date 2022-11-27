شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وفيريرا يجتمع باللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخضع "شيكابالا" لمجموعة من التدريبات التأهيلية باستخدام بعض الأجهزة الرياضية بصالة الجيمانيزيوم بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في مفصل الكتف خلال لقاء إنبي بالدوري.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني جلسة سريعة مع "شيكابالا" بملعب التدريبات من أجل الاطمئنان على حالته، ومتابعة سير البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

كما خضع أحمد فتوح ومحمد عبد الغني ويوسف حسن ثلاثي الفريق لمجموعة من التدريبات التأهيلية، وشهدت الفقرة خوض الثلاثي مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة، ضمن البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.