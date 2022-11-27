شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمقاولون العرب باستاد السلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف ، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وحسام حسن.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا، فيما خرج من القائمة كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومصطفى شوبير.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: محمود أبوالسعود ، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين ، عمر فايد ، أحمد الشيمي ، يوسف الجوهري ، عمر فتحي "سافيولا" ، عبد الرحمن جنبة ، فادي فريد ، لويس إدواردو ، ومحمد هاني تريكة .

وافتتح الأهلى مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.