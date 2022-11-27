بث مباشر.. المغرب وبلجيكا في كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي منتخب المغرب مع بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الرابط التالي:

https://www.kora--star.com/2022/11/---on-time-sports-1hd.html

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

في خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

تشكيل بلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي ألديرفيرلد، يان فيرتونخن، كاستاني.

وسط الملعب: مونييه، فيتسل، أونانا، كيفيك دي بروين.

وسط الملعب الهجومي: إيدين هازارد، ثورجان هازارد.