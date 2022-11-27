كوستاريكا تفاجئ الجميع وتفوز على اليابان وتشعل مجموعتها بكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد سقوطه امام إسبانيا بسباعية في الجولة الأولى، تمكن منتخب كوستاريكا من تحقيق فوزاً هاماً ومفاجئاً على نظيره الياباني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

سيطر منتخب اليابان على مجريات المباراة منذ البداية، ولكن فشل اللاعبون في تسجيل أي أهداف في مرمى منتخب كوستاريكا، على مدار 90 دقيقة.

ووعلى عكس سير اللقاء وفي الدقيقة 81 من الشوط الثاني، نجح كيشير فولر، ظهير كوستاريكا، في تسجيل هدف المباراة الوحيد ليهدي منتخب بلده الفوز.

وبهذا الفوز، اشتعلت المجموعة الخامسة، حيث تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط، بينما حصدت كوستاريكا 3 نقاط لتصعد للمركز الثالث في ترتيب المجموعة، لتترك ألمانيا متذيلة بدون رصيد من النقاط حتى مباراة إسبانيا مساء اليوم.