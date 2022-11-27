شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى 340 مباراة بكأس مصر قبل مواجهة المقاولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ربع نهائى كأس مصر.

ونستعرض أهم المعلومات عن تاريخ الأهلى بكأس مصر فى السطور التالية..

1_شارك الأهلى فى 90 نسخة من بطولة كأس مصر، اكتمل منها 87 وألغى موسمين.

2_توج الأهلى ببطولة كأس مصر 37 مرة، وأحرز لقب الوصيف 15 مرة.

3_خرج الأهلى من الدور نصف النهائى لكأس مصر 11 مرة.

4_ لعب الأهلى 340 مباراة بكأس مصر حقق الفوز فى 252 لقاء وتعادل فى 42 مواجهة وخسر 46 مباراة.

5_ سجل الأهلى 771 هدفا فى كأس مصر وتلقت شباكه 253.

6_خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 169 مباراة، ولم يسجل الأهلى أهدافا فى 38 مباراة.

7_أحمد مكاوى هداف الأهلى فى كأس مصر برصيد 35 هدفاً

8_ هادى خشبة أكثر لاعبى الأهلى مشاركة فى كأس مصر برصيد 34 مباراة.

9_أحمد شوبير أكثر حارس خرج للأهلى بشباك نظيفة فى كأس مصر برصيد 17 مباراة.

10_ 2014-2015 هو الموسم الاكثر تسجيلا للأهداف بكأس مصر للأهلى برصيد 27 هدف.

11_أكبر فوز حققه الأهلى فى كأس مصر كان على حساب الجونة بـ 13 هدف دون رد .

12_أكبر تعادل هو 2/2 وحققه الأهلى أربعة مرات.

13_أكبر هزيمة كانت من الزمالك وخسر الأهلى وقتها بسداسية دون رد.

14_واجه الأهلى 75 منافس ببطولة كأس مصر.

15_ 1/0 هى النتيجة الأكثر تكراراً للأهلى فى كأس مصر وحققها 57 مرة.

16_ الاتحاد السكندرى أكثر فريق واجه الأهلى فى الكأس فى 36 مباراة .

17_أكثر فريق حقق الأهلى الفوز عليه بالكأس هو الاتحاد السكندرى وفعلها 25 مرة.

18_ أكثر فريق خسر الأهلى أمامه بالكأس هو الزمالك وفعلها 11 مرة.

19_ حقق الأهلى الفوز على 73 فريق من إجمالى 75 منافس بالكأس .

20_ توج الأهلى بكأس مصر أخر مرة في 2019 بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 .