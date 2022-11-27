شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام المقاولون.. كامبوس وفتحى خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من كأس مصر.

ويتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا، فيما خرج من القائمة كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومصطفى شوبير.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وشادي حسين وحسام حسن في الهجوم.

وافتتح الأهلى مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد فترة توقف طويلة بسبب قمة المناخ بجانب مباراة المنتخب الوطنى مع بلجيكا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.