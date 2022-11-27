شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يظهر فى الزمالك لقيادة تدريب الفريق بعد العودة من البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء عقب عودته من البرتغال صباح اليوم.

ويقود فيريرا التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم، الأحد، عقب عودته إلى القاهرة عقب حضور عزاء نجل زوجته.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وطالب المدير الفني لاعبيه خلال الجلسة بغلق ملف الفوز على المصري ببطولة كأس مصر، والتركيز فقط على مباريات الدوري، مؤكداً على أهمية المرحلة المقبلة بالموسم.

وفاز الزمالك على المصري بالأمس في ربع نهائي كأس مصر بهدف دون رد سجله سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض في الدقيقة 59 من عمر اللقاء ليتأهل لنصف النهائي.