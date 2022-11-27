شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب.. شادى وحسام فى الهجوم وهانى قلب دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويضم التشكيل كلاً من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد فخرى وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وشادي حسين وحسام حسن فى الهجوم.

وافتتح الأهلى مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد فترة توقف طويلة بسبب قمة المناخ بجانب مباراة المنتخب الوطنى مع بلجيكا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.