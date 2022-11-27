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منسى وبامبو وهلال فى تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق فى مواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية  لمسابقة كأس مصر.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمي: محمود الزنفلي 

 

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- عاصم صلاح - أحمد توفيق - إسحاق يعقوبو 

 

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال - كريم بامبو 

 

خط الهجوم: ناصر منسي 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. أحمد صبحي - أسامة ابراهيم- محمود سيد- رزاق سيسيه- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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