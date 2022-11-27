شكرا لقرائتكم خبر عن منسى وبامبو وهلال فى تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق فى مواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمي: محمود الزنفلي
خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- عاصم صلاح - أحمد توفيق - إسحاق يعقوبو
خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال - كريم بامبو
خط الهجوم: ناصر منسي
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي.. أحمد صبحي - أسامة ابراهيم- محمود سيد- رزاق سيسيه- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل.