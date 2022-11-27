شكرا لقرائتكم خبر عن فضية وبرونزية حصاد هنا جودة فى بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى ستقام بتونس فى الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر المقبل.

وفى إطار الاستعداد للبطولة فقد شاركت فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.

ودخلت منتخبات تنس الطاولة، ناشئين وناشئات، معسكراً بصالة الاتحاد بإستاد القاهرة استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل فى تونس.

وصعدت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما، وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الشهر الماضى.

وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والتى أقيمت بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية.