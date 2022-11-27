7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة منها، استقرار الزمالك على عودة شبانة لتعويض غياب الونش، ومباراة الأهلى والمقاولون فى الكأس، وانسحاب على فرج من بطولة هونج كونج للإسكواش.

اتحاد الكرة يبحث عن ودية عالمية جديدة للمنتخب فى مارس المقبل

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن مباراة ودية عالمية جديدة لمنتخب مصر خلال شهر مارس المقبلن عقب خوض مباراتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة موسكو الدولية التى تقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري.

استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة فى يناير المقبل من أجل تعويض محمود حمدى الونش، الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر العضلة الخلفية.

الأهلي يتحدى ذئاب الجبل فى كأس مصر الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات

يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

أعلن الموقع الرسمي لبطولة هونج كونج للاسكواش انسحاب البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة من منافسات البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 28 نوفمبر الجارى وحتى الرابع من ديسمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 170 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم.