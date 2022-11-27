شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة لاعبى الزمالك المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الزمالك عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات، وبدأ بعض اللاعبون يتماثلون للشفاء ويعودون بشكل تدريجى للمشاركة فى التدريبات الجماعية تمهيدًا للمشاركة مع فريقهم فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس المقبل، على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن ينتظم نبيل عماد دونجا فى التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم، الاثنين، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلى الذى خضع له بعدما كان مصابًا فى غضروف الركبة وخضع لجراحة.

كما يعود محمد عبد الغنى مدافع الفريق، وأحمد فتوح للانتظام فى التدريبات اليوم، بعدما تماثل الثنائى للشفاء، ومن المتوقع أن يصبح عبد الغنى جاهزًا للمشاركة فى لقاء المصرى.

وينتظر السنغالى إبراهيما نداى الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى يستغرق أسبوعا مقبلاً قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مع فريقه.

فى الوقت ذاته، عاد المغربى زكريا الوردى للتدريبات إلا إنه شعر بألام في الخلفية فتم إبعاده عن لقاء المصري فى كأس مصر، وسيتم تحديد موقفه من لقاء المصرى المقبل فى الدورى.

وعن محمود عبد الرزاق شيكابالا، فإنه يعانى من إصابة معقدة - مثلما وصفها أمير مرتضى المشرف على الكرة - ومن المنتظر أن يعود للتدريبات خلال يومين.