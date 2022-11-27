شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحى ولاكاى يقودون هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر، ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي مساء اليوم بملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود صابر - عبد الله مجدي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.