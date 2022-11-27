شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصل ملعب السلام لمواجهة الأهلي فى الكأس وشوقى غريب يتفقد الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة المقاولون العرب، منذ قليل، إلى ملعب السلام لمواجهة الأهلي فى مباراة الدور ربع نهائي للنسخة الماضية من كأس مصر، والتى ستقام فى الخامسة مساءً.

وقام الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب بتفقّد أرضية الملعب فور الوصول لأرض الملعب تمهيداً لإجراء عمليات الإحماء والإستعداد لخوض اللقاء المرتقب.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفى المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة الذى أصبح أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد فترة توقف طويلة بسبب قمة المناخ بجانب مباراة المنتخب الوطنى مع بلجيكا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.