شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينقل تدريباته خارج ملعبه لكسر حالة الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، نقل التدريبات الجماعية خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية لكسر حالة الملل لدى لاعبيه بجانب إراحة الملاعب. وسيخوض الفريق تدريباته غدًا الاثنين ويومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن جاريدو قام برفع الحمل البدني على لاعبيه من خلال تطبيق اليوم الكامل من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية تحضيرا لضغط مباريات منتظر فى الفترة القادمة.