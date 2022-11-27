شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بذكرى التتويج بالنجمة التاسعة: تاريخ لا ينسى وفرحة لا تقارن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي بالذكري الثانية للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة فى تاريخه، والتي اقتنصها من نادي الزمالك فى نهائي القرن، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة للاعبيها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة وكتبت، "حدوته أهلاوية خالدة فى الأذهان، غنوا وتغنوا بالملايين.. التاسعة يا أهلي 27 نوفمبر تاريخ لا ينسى وفرحة لا تقارن".

ويستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022 ، فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل ، وكذلك يغيب أيمن أشرف عن الأهلى فى مباراة الليلة بسبب الإصابة.