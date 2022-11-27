شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلي وبيراميدز أمام المقاولون والبنك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، مباراتان مؤجلتان من دور الـ8 ببطولة كأس مصر، حيث يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الخامسة عصر اليوم باستاد الأهلى والسلام، كما يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على البنك الأهلى فى نفس الموعد ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022.

س: ما موقف الأهلى فى الدورى قبل مواجهة المقاولون فى الكأس؟

ويتسلح أهلى كولر فى موقعة كأس مصر بنتائجه فى الدوري، حيث خاض المارد الأحمر 3 مباريات، حقق العلامة الكاملة ويحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف واحد فقط، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

س: هل توجد غيابات فى الأهلى أمام المقاولون؟

ج: يغيب عن الأهلى فى مباراة المقاولون العرب التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بسبب تواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس العالم المقام حالياً بقطر حتى 18 ديسمبر المقبل، وكذلك يغيب أيمن أشرف عن الأهلى فى مباراة الليلة بسبب الإصابة.

س: كيف استعد الأهلى للمباراة؟

ج: حذر كولر لاعبى من صعوبة مباراة المقاولون، مؤكداً أن مباريات الكأس تحفل دائماً بالمفاجآت ويجب الاستعداد لها بشكل جيد، لاسيما أن اللقاء يأتي بعد فترة توقف طويلة أفقدت اللاعبين جاهزيتهم الفنية والبدنية.

س: ماذا عن استعدادات المقاولون لمباراة الأهلى؟

ج: طالب شوقى غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه بضرورة خوض مباراة الاهلى بأعلى درجات التركيز بحثاً عن تحقيق مفاجأة أمام المارد الأحمر. ويراهن شوقي غريب على مواصلة تألق محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق، والذى قدم مردوداً طيباً خلال مشاركته مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد خلال أول 3 جولات بالدورى العام.

وخاض المقاولون العرب مباراتين وديتين استعدادا للأهلي، حيث فاز في اللقاء الأول على سبورتنج بهدف نظيف، قبل أن يفوز في الودية الثانية على البنك الأهلي بنفس النتيجة.

س: كيف استعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى؟

ج: عقد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لبيراميدز، جلسة مع لاعبي فريقه، طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل لنصف النهائى، مؤكدًا أن بيراميدز من بداية الموسم يسعى للمنافسة على لقب الكأس كونه البطولة الأقرب، وفى حال تحقيقها سيكون أمام الفريق بطولات عديدة عليه اقتناصها.

س: ما هو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام البنك الأهلى؟

ج: من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بنفس تشكيل المباراة الماضية فى الدورى أمام البنك الأهلى، حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

س: كيف استعد البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز؟

ج: طلب خالد جلال، المدير الفنى للبنك الأهلى، من لاعبيه التعلم من الأخطاء التى ارتكبوها فى اللقاء الماضى، وعليهم رد اعتبارهم أمام بيراميدز فى بطولة الكأس وإقصائه من البطولة، ومن المتوقع أن يخوض البنك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق، خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو، خط الهجوم: ناصر منسي.