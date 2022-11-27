شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات من تاريخ الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة المقاولون.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021-2022 ، في لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

وشارك الأهلى فى 90 نسخة من كأس مصر، توج بـ37 لقبا، لعب 340 مباراة فاز في 252 وتعادل في 42 وخسر 46 ، سجل 771 هدفا وتلقت شباكه 253، وخرج بشباك نظيفة في 169 لقاءً ولم يسجل فى 38 لقاء.

أحمد مكاوى هداف الأهلى فى الكأس برصيد 35 هدفاً، بينما هادى خشبة أكثر لاعبى الأهلى مشاركة بالكأس برصيد 34 مباراة.

أكبر فوز حققه الأهلى 13-0 على الجونة فيما واجه الأهلى 75 منافس ببطولة كأس مصر.

الأهلى افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.