كوستاريكا تخطف فوزا من اليابان بهدف قاتل وتفتح صراع التأهل في المجموعة الخامسة



خطف منتخب كوستاريكا فوزا مهما على اليابان 1-0 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة، وهو الفوز الذي فتح التنافس على التأهل للدور القادم بين منتخبات المجموعة التي تضم أيضا إسبانيا وألمانيا.



وعلى عكس المتوقع، لم تكمل اليابان انطلاقتها المبهرة حين هزمت ألمانيا في الجولة الافتتاحية 2-1، وانقادت للهزيمة أمام كوستاريكا التي ألحقت بها إسبانيا أكبر خسارة في هذه البطولة وهزمتها 7-0 في الجولة الأولى.





وشهدت المباراة القليل من الإثارة في أول 45 دقيقة انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أحمد بن علي، وسنحت لليابان فرصة وحيدة في الدقيقة 13 عندما أرسل الجناح ريتسو دوان تمريرة عرضية خطيرة في مواجهة المرمى لكن لم يتمكن أي من زملائه من الوصول إليها.



وفي الشوط الثاني خطف كشيشر فول هدف الفوز لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 81.



وبهذه النتيجة تتساوى منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان بـ3 نقاط لكل منها، قبل المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع في سهرة اليوم إسبانيا وألمانيا.



وفي حال فوز ألمانيا، ستتساوى جميع المنتخبات برصيد 3 نقاط، وهو ما يجعل الصراع مفتوحا لحسم بطاقتي التأهل في الجولة الأخيرة حين تواجه اليابان إسبانيا، وتقابل ألمانيا كوستاريكا.



(وكالات)